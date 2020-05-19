Путин сообщил, что 22 млн детей получат выплаты в десять тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/02f4a7b2-99dd-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно 22 млн российских детей получат положенные выплаты в десять тысяч рублей. Всего эта мера господдержки коснётся более 50 млн граждан РФ, сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, именно выплаты на детей оказались крайне востребованной мерой поддержки. По последним сведениям, для получения денег на портале государственных услуг родители оставили заявления почти на 12 млн младших членов семей.

Предполагается, что общее число детей, на которых семьи получат выплату, составит порядка 22 миллионов, вместе со взрослыми членами семей эта мера поддержки коснётся, если брать коэффициент 1,8, более чем 50 миллионов человек в стране, — приводит слова Путина РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, для оценки эффективности выработанных мер поддержки правительству крайне важно наладить обратную связь, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, властям необходимо понимание того, что на самом деле происходит в стране.