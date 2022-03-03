Минфин назвал альтернативу скупке долларов на фоне нестабильности

Минфин России поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, считая вложения в золото идеальной альтернативой долларам. Как сообщается на сайте министерства, курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе показывает прибыльность.

На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов, — заявил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что сейчас при покупке золотого слитка в банке уплачивается 20% НДС, тогда как продажа слитка банку не предполагает возврата налога. Это делает операции с золотом невыгодными.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что, несмотря на текущую экономическую ситуацию в России, риски возникновения гиперинфляции в РФ практически минимальны. Он считает, что повышение Центробанком ключевой ставки является единственным действенным методом для борьбы с инфляцией в России.

По его словам, значения инфляции в России будут «двузначными». Экономист напомнил, что этот показатель был и так на достаточно высоком уровне из-за влияния мирового рынка. Вместе с этим он отметил, что о гиперинфляции говорить не стоит, если не возникнут новые события риска.