Минфин и МЭР решат, на что направить сверхплановые доходы

В этом году программу заимствований Министерства финансов планируется сократить на 875 млрд рублей за счёт дополнительных доходов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства.

Как пояснил представитель Минфина, в 2020 году удалось добиться более быстрого восстановления экономики, чем ожидалось, и получить сверхплановые ненефтегазовые доходы. Образовавшиеся благодаря этому свободные бюджетные остатки планируется направить на экстренные расходы 2021 года с одновременным сокращением заимствований.

Благодаря сокращению программы заимствований долговая политика будет нормализована уже в этом году, что положительно скажется на процентных ставках в экономике и обеспечит безопасный уровень госдолга в ближайшие три года и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией. В свою очередь, в Минэкономразвития предлагают направить свободные остатки на пополнение средств резервного фонда правительства, чтобы их можно было использовать дополнительно к расходам, установленным законом. Эту практику предлагается сделать постоянной.

Другие эксперты отмечают, что свободные остатки бюджета логично было бы использовать для экономического роста и стратегических преобразований, так как страна испытывает инвестиционный голод, несмотря на избыточные государственные сбережения. По их словам, рост ВВП может замедлиться уже в следующем году, а повышение ключевой ставки снивелирует эффект от увеличения нефтедобычи. Пополнение же резервного фонда правительства за счёт остатков позволит нарастить вложения в экономику, не меняя бюджетное правило. Между тем не исключено, что ради сохранения «золотой середины» между сбалансированным бюджетом и стимулированием экономики программа заимствований может быть сокращена на меньшую сумму, а остальные деньги могут быть инвестированы в экономику сверх плана.

Ранее сообщалось, что российские власти могут потратить больше средств на восстановление экономики после пандемийного спада. Для этого предлагается нарастить заимствования и смягчить ограничения расходов бюджета. Дополнительные средства бюджету потребуются на финансирование мер из послания президента Федеральному собранию, а также на новые проекты правительства. Стоимость инициатив президента Владимира Путина ранее оценивалась в 400 млрд руб. на два года, а программа кабинета министров — в 732 млрд рублей в ближайшие три года. Бюджетная комиссия предлагала решить эту проблему путём повышения налогов или перераспределения средств бюджета на более приоритетные проекты.