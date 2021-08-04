На восстановление экономики после пандемии потратят больше денег

Российские власти могут потратить больше средств на восстановление экономики после пандемийного спада. Для этого предлагается нарастить заимствования и смягчить ограничения расходов бюджета. Перечень предложений по увеличению государственных расходов на ближайшие три года приведён в письме замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства, пишут «Ведомости».

Одной из мер, предложенных Минэкономразвития, должно стать повышение прогноза доходов бюджета, позволяющее установить более высокий уровень государственных трат. Так, после улучшения макроэкономических оценок, прежде всего темпов роста ВВП, можно предположить, что в 2022, 2023 и 2024 годах в федеральный бюджет поступит соответственно 23,5 трлн, 24,6 трлн и 25,8 трлн рублей. Это значительно больше оценок, сделанных ранее Минфином.

Также предлагается временно сохранить нынешние корректировки бюджетного правила, существенно увеличив сумму госрасходов, и зафиксировать на нынешнем уровне базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2022–2023 годы. Это позволит нарастить расходы бюджета на 2022–2024 гг. до 23 трлн, 24,8 трлн и 25,7 трлн рублей — на 1,8 трлн рублей больше, чем предполагает Минфин. Покрывать разрыв между доходами и расходами планируется за счёт расширения программы заимствований.

Ещё одно предложение Минэкономразвития касается практики переноса бюджетных средств, не израсходованных за предыдущий период. Их предлагается автоматически перечислять в резервный фонд правительства и использовать в течение года как дополнительные средства, закрепив эту норму в Бюджетном кодексе.

Дополнительные средства бюджету потребуются на финансирование мер из послания президента Федеральному собранию, а также на новые проекты правительства. Стоимость инициатив президента Владимира Путина ранее оценивалась в 400 млрд руб. на два года, а программа кабинета министров — в 732 млрд рублей в ближайшие три года. Бюджетная комиссия предлагала решить эту проблему путём повышения налогов или перераспределения средств бюджета на более приоритетные проекты.

По словам экспертов, доходы федерального бюджета в 2022–2024 годах будут даже несколько выше оценок Минэкономразвития, однако в условиях кризиса и посткризисного восстановления необходимо найти баланс между стимулированием экономики, в том числе за счёт бюджетных расходов, и сохранением бюджетной и макроэкономической стабильности. Нарушение же бюджетных правил, к которому фактически призывает ведомство, приведёт к разбалансировке бюджета. Решить проблему предлагается за счёт альтернативных способов стимулирования экономики и более эффективной траты бюджетных средств.