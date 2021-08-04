На восстановление экономики после пандемии потратят больше денег

Российские власти могут потратить больше средств на восстановление экономики после пандемийного спада. Для этого предлагается нарастить заимствования и смягчить ограничения расходов бюджета. Перечень предложений по увеличению государственных расходов на ближайшие три года приведён в письме замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат правительства, пишут «Ведомости».
Одной из мер, предложенных Минэкономразвития,
Также предлагается временно сохранить нынешние корректировки бюджетного правила, существенно увеличив сумму госрасходов, и зафиксировать на нынешнем уровне базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2022–2023 годы. Это позволит нарастить расходы бюджета на 2022–2024 гг. до 23 трлн, 24,8 трлн и 25,7 трлн рублей — на 1,8 трлн рублей больше, чем предполагает Минфин. Покрывать разрыв между доходами и расходами планируется за счёт расширения программы заимствований.
Ещё одно предложение Минэкономразвития касается практики переноса бюджетных средств, не израсходованных за предыдущий период. Их предлагается автоматически перечислять в резервный фонд правительства и использовать в течение года как дополнительные средства, закрепив эту норму в Бюджетном кодексе.
Дополнительные средства бюджету потребуются на финансирование мер из послания президента Федеральному собранию, а также на новые проекты правительства. Стоимость инициатив президента Владимира Путина ранее оценивалась в 400 млрд руб. на два года, а программа кабинета министров — в 732 млрд рублей в ближайшие три года. Бюджетная комиссия предлагала решить эту проблему путём повышения налогов или перераспределения средств бюджета на более приоритетные проекты.
По словам экспертов, доходы федерального бюджета в 2022–2024 годах будут даже несколько выше оценок Минэкономразвития, однако в условиях кризиса и посткризисного восстановления необходимо найти баланс между стимулированием экономики, в том числе за счёт бюджетных расходов, и сохранением бюджетной и макроэкономической стабильности. Нарушение же бюджетных правил, к которому фактически призывает ведомство, приведёт к разбалансировке бюджета. Решить проблему предлагается за счёт альтернативных способов стимулирования экономики и более эффективной траты бюджетных средств.
Ранее Минфин РФ заявил о росте ВВП в 2021 году выше 4% и одновременном росте инфляции выше 5%. В этом Минфин РФ