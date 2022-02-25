Минфин Британии выдал ВТБ лицензию на 30 дней

Минфин Британии выдал попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней до сворачивания деятельности. Она позволяет банку проводить операции в указанный период, говорится в сообщении британского министерства.

OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ, — сказано в сообщении.

Лицензия будет действовать в период с 25 февраля по 27 марта. Банк ВТБ попал под санкции в Великобритании в связи с военной спецоперацией на Украине. На финансовую организацию наложены санкции США и ЕС. Активы банка замораживаются, вводится запрет на долларовые транзакции и операции с американскими контрагентами.

Ранее Ряд российских банков — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» — выпустили заявление о том, что обладают достаточной ликвидностью. В кредитных организациях отметили, что ограничений на снятие наличных нет.