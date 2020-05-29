Минэнерго Белоруссии утверждает, что не имеет задолженности за газ из РФ

https://static.news.ru/photo/77d29f4e-a1c1-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Минэнерго Белоруссии прокомментировало информацию о том, что у страны есть долги за импортируемый российский природный газ.

Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ, — говорится в распространённом заявлении ведомства.

Однако есть разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа. Белорусские газоснабжающие организации совместно с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» осуществляют расчёты в соответствии с заключёнными договорами.

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно предлагал Москве различные варианты снижения цен на российский газ, который покупает республика, так как, по его мнению, страна платит за голубое топливо больше Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что «Белнефтехим» работает над организацией поставок сырья от альтернативных продавцов. Для этого компания ведёт переговоры с несколькими странами-экспортёрами, а также выстраивает логистику для транспортировки нефти через Польшу. В концерне пояснили, что идеальная диверсификация предполагает, что Белоруссия будет иметь возможность получать 40% необходимого сырья из России, а остальные 60% — через Балтику и Чёрное море.