Минэкономразвития сообщило об ускорении роста цен в России

https://static.news.ru/photo/0b25c250-3f13-11eb-8a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен ускорится в марте, в результате чего будет пройден пик годовой инфляции, после чего темпы роста начнут снижаться. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2021 года».

По информации ТАСС, по итогам марта в ведомстве ожидают замедление инфляции. При этом в годовом выражении она сохранится на уровне, близком к текущему.

Данные роста говорят, что в феврале годовая инфляция в стране ускорилась и достигла уровня 5,67% против 5,19% в январе. Таким образом, рост потребительских цен в месячном выражении составил 0,78%.

По данным «Ромир», реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года оказался более чем в четыре раза выше, чем в декабре 2020 года. За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса выросла на 3%, в то время как Росстат оценил этот рост только в 0,7%.

При этом годовая инфляция в январе, по оценке «Ромира», составила 11%, а по подсчетам Росстата — 5,2%. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18%.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты. Об этом писал NEWS.ru.