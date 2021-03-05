16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста цен в России

23:32, 05 марта 2021 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен ускорится в марте, в результате чего будет пройден пик годовой инфляции, после чего темпы роста начнут снижаться. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2021 года».

По информации ТАСС, по итогам марта в ведомстве ожидают замедление инфляции. При этом в годовом выражении она сохранится на уровне, близком к текущему.

Данные роста говорят, что в феврале годовая инфляция в стране ускорилась и достигла уровня 5,67% против 5,19% в январе. Таким образом, рост потребительских цен в месячном выражении составил 0,78%.

По данным «Ромир», реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года оказался более чем в четыре раза выше, чем в декабре 2020 года. За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса выросла на 3%, в то время как Росстат оценил этот рост только в 0,7%.

При этом годовая инфляция в январе, по оценке «Ромира», составила 11%, а по подсчетам Росстата — 5,2%. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18%.

Ранее агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео