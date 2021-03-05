Минэкономразвития сообщило об ускорении роста цен в России

Рост цен ускорится в марте, в результате чего будет пройден пик годовой инфляции, после чего темпы роста начнут снижаться. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2021 года».
По информации ТАСС, по итогам марта в ведомстве
Данные роста говорят, что в феврале годовая инфляция в стране ускорилась и достигла уровня 5,67% против 5,19% в январе. Таким образом, рост потребительских цен в месячном выражении составил 0,78%.
По
При этом годовая инфляция в январе, по оценке «Ромира», составила 11%, а по подсчетам Росстата — 5,2%. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18%.
Ранее агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты. Об этом писал NEWS.ru.