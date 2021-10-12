Минэкономразвития РФ повысило прогноз инфляции по итогам года

Минэкономразвития России скорректировало прогноз по инфляции в России на 1,6 процентного пункта — до 7,4% с прежних 5,8%, прогноз на следующие три года остался неизменным. Основной причиной корректировки прогноза стало ускорение продовольственной инфляции, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, которого цитируют «Ведомости».

По словам главы Минэкономразвития, Минсельхоз уже разработал план мер по решению проблемы продовольственной инфляции, о них будет объявлено в ближайшие дни. К сдерживанию цен правительство возвращаться не планирует. Основной вклад в ускорение инфляции вносит продовольственная инфляция, что связано прежде всего с удорожанием плодоовощной продукции на 1,8%. Министр подчеркнул, что подорожание овощей и фруктов в сентябре нетипично для России.

Основная причина — низкие темпы уборки урожая из-за погоды. А также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений, — отметил Решетников.

Также вклад в инфляцию вносит ускорение роста цен на мясо. Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября — ещё на 1,6%. Цены на свинину выросли на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за первую неделю октября. По словам министра, отчасти это связано с повышением себестоимости продукции.

При этом цены на непродовольственные товары и услуги стабилизируются, на что повлияли повышение ключевой ставки и постепенное укрепление рубля. Прогноз по бюджетным параметрам на 2022–2024 годы, а также оценка экономического роста России в этом году остаются неизменными. Из-за корректировки оценки инфляции министерству придётся пересмотреть и оценки по росту реальной зарплаты и реальных располагаемых доходов населения.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в 2021 году темпы инфляции в России могут составить 6,5–7%, хотя этот показатель может быть и ниже, поскольку в последние два месяца возможны «сюрпризы». По его словам, точный прогноз сделать сложно из-за аномального роста цен на продукты.