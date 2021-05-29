Минфин и Минэкономразвития назвали доходы своих служащих

Два российских министерства — финансов и экономического развития — отчитались о доходах и имуществе своих служащих. Декларации размещены на сайтах ведомств.
Сами министры значительно отстают от некоторых подчинённых. В системе Минфина самый большой семейный доход за 2020 год
Больше главы ведомства получили два его заместителя. Павел Кадочников заработал 44,1 млн рублей, статс-секретарь Алексей Сазанов — 45,6 млн рублей. По семейному доходу холостой Силуанов уступил девяти подчинённым.
Самым «успешным» в системе Минэкономразвития
Лидером без учёта подведомственных учреждений стал первый замминистра Андрей Иванов, получивший 61,5 млн рублей. В Минэкономразвития он перешёл только в середине 2020 года, до этого работал заместителем главы Минфина.
Министр экономического развития Максим Решетников за 2020 год заработал 22,7 млн рублей. Его опередили восемь служащих министерства, в том числе советники. Стоит учесть, что доходы некоторых чиновников включили однократные субсидии на приобретение имущества в размере от 2 до 18 млн рублей.
Ранее в декларациях о доходах чиновников за 2020 год, опубликованных Министерством обороны, скрыли информацию о 12 заместителях главы ведомства Сергея Шойгу.