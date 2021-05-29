Минфин и Минэкономразвития назвали доходы своих служащих

https://static.news.ru/photo/915319f0-c090-11eb-9a3e-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Два российских министерства — финансов и экономического развития — отчитались о доходах и имуществе своих служащих. Декларации размещены на сайтах ведомств.

Сами министры значительно отстают от некоторых подчинённых. В системе Минфина самый большой семейный доход за 2020 год отмечен у директора Научного-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимира Назарова — 62,4 млн рублей. Не учитывая доходов его супруги, Назаров заработал 46,2 млн рублей. Лидером индивидуального рейтинга стал директор департамента финансовой политики Иван Чебесков с доходом в 49,2 млн рублей. Министр финансов Антон Силуанов заработал 34,9 млн рублей.

Больше главы ведомства получили два его заместителя. Павел Кадочников заработал 44,1 млн рублей, статс-секретарь Алексей Сазанов — 45,6 млн рублей. По семейному доходу холостой Силуанов уступил девяти подчинённым.

Самым «успешным» в системе Минэкономразвития стал ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылёв с доходом в 79,2 млн рублей с супругой и 70,4 млн рублей без учёта жены.

Лидером без учёта подведомственных учреждений стал первый замминистра Андрей Иванов, получивший 61,5 млн рублей. В Минэкономразвития он перешёл только в середине 2020 года, до этого работал заместителем главы Минфина.

Министр экономического развития Максим Решетников за 2020 год заработал 22,7 млн рублей. Его опередили восемь служащих министерства, в том числе советники. Стоит учесть, что доходы некоторых чиновников включили однократные субсидии на приобретение имущества в размере от 2 до 18 млн рублей.

Ранее в декларациях о доходах чиновников за 2020 год, опубликованных Министерством обороны, скрыли информацию о 12 заместителях главы ведомства Сергея Шойгу.