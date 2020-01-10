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Министерство экономического развития посчитало вклад повышения ставки НДС в рост инфляции России в 2019 году. Он оценивается в 0,8 п.п и составляет 3%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад ведомства.

Его вклад оценивается на уровне 0,8 п.п., что оказалось меньше первоначальной оценки Минэкономразвития России, в первую очередь из-за отсутствия эффектов второго порядка (что выражалось в ограниченном влиянии данного фактора на инфляционные ожидания), — привели сообщение Минэкономразвития в ТАСС.

Отмечается, что инфляция опустилась ниже целевого уровня и ускорилась из-за повышения базовой ставки НДС в начале 2019 года. Это основной фактор роста. Без повышения ставки инфляция составила 2,2%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минэкономразвития оценило темпы роста цен на продукты в России. По данным ведомства, они остаются выше темпов роста цен на другие компоненты потребительской корзины.