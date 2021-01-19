МИД Украины прокомментировал новые санкции США против СП-2

https://static.news.ru/photo/1bddb78e-5a83-11eb-b1f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют новые американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнёрами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом, — отметили в МИД.

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Также отмечается, что введённые Вашингтоном ограничения в отношении российской компании «КВТ-Рус» и принадлежащего ей судна «Фортуна» серьёзно затруднят дальнейшую реализацию проекта.

Ранее стало известно, что американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца. Эти санкции являются первым реальным прецедентом введения ограничений против участников проекта, хотя в Вашингтоне о них говорят длительное время.

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

Как сообщал NEWS.ru, немецкая компания Bilfinger SE, занимающаяся строительством и инжинирингом, отказалась от участия в проекте «Северный поток — 2» из-за страха перед возможным введением санкций от американской стороны.