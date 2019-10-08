https://static.news.ru/photo/094c93de-e9bd-11e9-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над законопроектом о поощрении капитальных вложений и защите инвестиционной деятельности. Он попросил вынести документ на обсуждение уже на ближайшем заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что затянувшуюся «дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение».

Законопроект важный. Скажем прямо, его обсуждение затянулось, — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Нормы документа в правительстве рассматривают с марта. Он предполагает формирование двух основных инвестиционных режимов для проектов, которые реализуются по инициативе бизнеса: универсального и индивидуального.

В рамках первого инвесторам будет предложен набор стандартных для большинства проектов условия, а государство возьмёт на себя обязательство не менять их в течение определённого срока.

Второй режим предусматривает расширенный список таких условий, а также различные меры финансовой и нефинансовой поддержки. Среди них — компенсация процентной ставки, предоставление капитальных грантов и ряд других.

Помимо этого, в проекте закона были предложены параметры, которые позволят федеральным министерствам и регионам привлекать инвесторов к реализации национальных проектов на конкурсной основе.

Ранее, как писал News.ru, замглавы правительства Дмитрий Козак предложил компенсировать инвесторам все финансовые потери, если условия реализации проекта изменятся раньше чем через три года.