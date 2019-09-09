https://static.news.ru/photo/1c361de2-d2cc-11e9-a1a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выплачиваемую вузами студентам и аспирантам материальную помощь предлагается освободить от НДФЛ в том случае, если сумма выплат не превышает четырёх тысяч рублей в год. Этот законопроект бюджетный комитет Госдумы рассмотрит в понедельник, 9 сентября.

Автор инициативы, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от выплат работодателями нуждающимся сотрудникам, которые не облагаются налогом. По мнению депутата, это несправедливо.

Как пишет « Парламентская газета », этот законопроект был принят Госдумой в первом чтении 25 июня, второе чтение инициативы ожидается на одном из ближайших заседаний.

Как ранее писал News.ru, Московская область расширила губернаторскую стипендию для сирот. Выплаты в размере шести тысяч рублей получат студенты подмосковных колледжей.