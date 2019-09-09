Выплачиваемую вузами студентам и аспирантам материальную помощь предлагается освободить от НДФЛ в том случае, если сумма выплат не превышает четырёх тысяч рублей в год. Этот законопроект бюджетный комитет Госдумы рассмотрит в понедельник, 9 сентября.
Автор инициативы, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от выплат работодателями нуждающимся сотрудникам, которые не облагаются налогом. По мнению депутата, это несправедливо.
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Как ранее писал News.ru, Московская область расширила губернаторскую стипендию для сирот. Выплаты в размере шести тысяч рублей получат студенты подмосковных колледжей.