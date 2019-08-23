https://static.news.ru/photo/68f062d8-c64b-11e9-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Губернаторскую стипендию в размере шести тысяч рублей получат сироты, которые учатся в подмосковных колледжах.

Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области, министр образования Московской области Ольга Забралова.

Она отметила, что стипендию губернатора получает каждый ребёнок в Подмосковье, пишет « 360 ».

Если ребёнок учится на очной форме в вузе, он получает стипендию в размере шести тысяч рублей, — заявила она.

Кроме того, поддержку получают и те дети, которые учатся, например, в Москве. По словам Забраловой, губернаторские выплаты для них сохраняются, так как дети всё равно остаются жителями Подмосковья.

Сейчас стипендию получают больше трёх тысяч ребят, отметила министр.

И поскольку мы расширили круг, количество получателей увеличится, — заключила она.

Забралова рассказала и о других видах поддержки детей-сирот в регионе. Для сирот в Московской области строят жилье. Зампред отметила, что квартиры полностью обставлены и с хорошим ремонтом. За пять лет предоставлено больше 3 тыс. 600 квартир.

По её словам, Подмосковье является одним из немногих регионов, где дети-сироты обеспечены жильём на 100%.

И мало того, что предоставляется жилье, оно предоставляется вовремя, в новостройках большинство — где это можно сделать. Есть главы территорий, которые ездят даже с детьми, подбирают мебель, технику и оборудование и сдают под ключ, — сказала Забралова.

С начала 2019 года в Московской области собственным жильём обеспечены 287 детей-сирот. Также региональные власти следят за судьбой детей и помогают им защититься от мошенников. Для этого в Подмосковье существуют службы патроната, которые следят за судьбой своих подопечных до 23 лет.

Ранее News.ru писал, что в Госдуму внесён законопроект, расширяющий возможности предоставления жилья детям-сиротам. В нём предлагается снять ограничения на количество жилья для такой категории россиян. Сейчас число квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества жилых помещений в здании.