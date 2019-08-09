https://static.news.ru/photo/6345822e-bce5-11e9-a990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект, который расширяет возможности предоставления жилья детям-сиротам, внесли в Госдуму. Соответствующую законодательную инициативу направили депутаты Думы Ставропольского края.

Они предложили снять ограничения на количество жилья для такой категории россиян без ограничений. Сейчас число квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества жилых помещений в здании.

Новую норму предполагается применять в городах с населением до 500 тысяч человек, передаёт ТАСС . Исключения предусмотрены для населённых пунктов с числом жителей менее 10 тысяч человек, а также для домов с количеством квартир менее 10.

По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит значительно увеличить объём приобретаемого жилья и снизить число тех, кто в нём нуждается.

Ранее, как писал News.ru, представитель Счётной палаты Светлана Орлова сравнила детей-сирот с крепостными. Она раскритиковала сложившуюся в стране ситуацию с очередями на получение жилья. Сиротам, по её словам, приходится годами ждать получение квартиры, при это переехать в другой регион они не могут, так как потеряют право на жилплощадь.