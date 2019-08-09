Законопроект, который расширяет возможности предоставления жилья детям-сиротам, внесли в Госдуму. Соответствующую законодательную инициативу направили депутаты Думы Ставропольского края.
Они предложили снять ограничения на количество жилья для такой категории россиян без ограничений. Сейчас число квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества жилых помещений в здании.
Новую норму предполагается применять в городах с населением до 500 тысяч человек, передаёт
По мнению авторов инициативы, принятие документа позволит значительно увеличить объём приобретаемого жилья и снизить число тех, кто в нём нуждается.
Ранее, как писал News.ru, представитель Счётной палаты Светлана Орлова сравнила детей-сирот с крепостными. Она раскритиковала сложившуюся в стране ситуацию с очередями на получение жилья. Сиротам, по её словам, приходится годами ждать получение квартиры, при это переехать в другой регион они не могут, так как потеряют право на жилплощадь.