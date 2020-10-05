Малоимущим россиянам хотят вернуть часть налогов

https://static.news.ru/photo/6131d4d0-06fc-11eb-a336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный налоговый вычет хотят ввести в России. Такое предложение содержится в генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021–2023 годы.

Соответствующий документ, влияющий на направление социальной политики в области защиты прав рабочих, поступил в Российскую трёхстороннюю комиссию. В нём содержится требование обеспечить введение налогового вычета в размере прожиточного минимума в конкретном регионе за каждый месяц налогового периода.

Речь идёт о введении в практику налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации метода защиты низких доходов. В США и в других странах граждане, чьи доходы не превышают определённого уровня, не платят подоходный налог. В этом есть здравый экономический смысл, — объяснил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, если работник получает зарплату на уровне МРОТ, который рассчитывается на основе прожиточного минимума, то после уплаты подоходного налога в 13% его реальный доход будет ниже прожиточного минимума, передаёт «Российская газета».

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года. В итоге он увеличится на 662 рубля.