Лавров поставил точку в вопросе «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/31b939ac-72ca-11eb-97e3-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid/flickr.com

Вопрос юридического статуса газопровода «Северный поток — 2» был исследован профильной службой Еврокомиссии и закрыт в Евросоюзе для всех, кто уважает закон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Россия на 100% выполняет свои договорные обязательства в связи с этим проектом.

Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток — 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в Газовую директиву Евросоюза. Всё, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека, — заявил в эфире телеканала РБК Лавров.

Однако, по его словам, позже Еврокомиссия начала проводить свои внутренние «квазиправовые процедуры» и заявлять, что проект газопровода всё-таки подпадает «под третий энергопакет и под Газовую директиву».

Вот какого качества у нас партнёр по этим якобы отношениям, — резюмировал Лавров.

Как писал NEWS.ru, США не собираются включать немецкие компании в новый пакет санкций против «Северного потока — 2», сообщило агентство Bloomberg. Это означает, что Вашингтон решил отделаться символическими мерами, которые будут не в силах остановить строительство российского газопровода. Однако этот реверанс в сторону европейских союзников США может таить в себе отложенную угрозу, так как источники в Германии не исключают остановки работы газопровода уже после завершения строительства. Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» могут внести в конгресс уже 19 февраля, и туда будут включены только несколько российских фирм, участвующих в проекте. Это идёт вразрез с политикой предыдущей президентской администрации, которая была намерена остановить строительство газопровода любой ценой.