Квартиры в новостройках резко подорожали

Средняя цена квадратного метра в новостройках России во II квартале 2021 года составила 89 тысяч рублей, увеличившись за год на 21% — с 73,4 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

На вторичном рынке жилья цены во II квартале достигли 70,8 тыс. рублей, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года (61,9 тыс. рублей).

Самые дорогие квартиры на первичном рынке находятся в Северо-Западном (140 тыс. рублей за квадратный метр) и Центральном округах (108,5 тыс. рублей), а самые дешёвые — в Северо-Кавказском округе (41,3 тыс. рублей).

Наиболее дорогие квартиры на вторичном рынке расположены в Москве (232,1 тыс. рублей), Петербурге (152,1 тыс.), Сахалинской области (121,8 тыс.) и Приморском крае (115,1 тыс. рублей). Самая низкая цена квадратного метра отмечена в Смоленской области (34,7 тыс. рублей), Ингушетии (36,9 тыс.), Брянской (38,3 тыс.) и Оренбургской областях (39,8 тыс.). Наименьшие цены на вторичном рынке также установились в Северо-Кавказском федеральном округе (49,5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что за первое полугодие новое жильё в среднем по стране подорожало на 17% и увеличение цен происходит на фоне сжимающегося спроса. Это связано с тем, что многие россияне уже купили квартиры и покупательская способность населения в целом снижается. Кроме того, стоимость недвижимости увеличивается из-за роста цен на стройматериалы. Поэтому не исключено, что до конца года стоимость квадратного метра в России может увеличиться на 6–9%.