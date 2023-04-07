Курс юаня вырос до рекордных показателей за год Курс юаня впервые с апреля 2022 года преодолел отметку в 12 рублей

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Курс юаня в начале торгов на Московской Бирже 7 апреля превысил 12 рублей в первый раз с апреля 2022 года. Китайская валюта прибавила 1,5% и утром торговалась выше указанной отметки, о чем свидетельствуют данные площадки.

К 10:12 мск курс юаня был на уровне 11,96 рубля. Курсы доллара и евро тоже дошли до новых максимальных отметок почти за год. К тому же времени валюты торговались по 82,25 рубля и 90 рублей соответственно. И доллар, и евро с начала недели прибавили более пяти рублей по отношению к российской валюте.

Рубль слабеет, несмотря на резкий рост нефтяных котировок. Повышение стоимости топлива связано с неожиданным решением части стран ОПЕК вместе с Россией сократить уровень добычи.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что девальвации рубля в России ждать не стоит, этого не случится. Он пояснил, что курс зарубежной валюты в стране идет по синусоиде, он то повышается до 80 рублей за доллар, то опускается до 50 рублей. Цикличность, по словам Арефьева, примерно квартальная.