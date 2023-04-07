В Госдуме объяснили, ждать ли россиянам девальвации рубля Депутат Госдумы Арефьев: девальвации рубля в России не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девальвации рубля в России ждать не стоит, этого не случится, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Он пояснил, что курс зарубежной валюты в стране меняется по синусоиде, он то повышается до 80 рублей за доллар, то опускается до 50 рублей. Цикличность, по его словам, примерно квартальная.

Это вызвано тем, что наши экспортеры, особенно металлов, нефти, газа, всего, что мы поставляем, заинтересованы в дорогом долларе, чтобы подороже продать, а импортеры, завозящие в нашу страну 75% промтоваров и 28% продовольствия, заинтересованы в дешевом долларе, чтобы как можно дешевле купить за границей и дороже здесь внутри продать, — пояснил он.

6 апреля данные МосБиржи показали, что курс доллара превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года. При этом юань вырос до 11,63 рубля, евро — до 87,5 рубля. По информации на 09:18 мск доллар рос на 0,22%, до 80,01 рубля.

Ранее экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Михаил Беляев рассказал, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики, а из-за пассивности наших предпринимателей российская экономика стоит на паузе, что приводит к падению курса. По его словам, к концу апреля курс может составить 82–84 рубля за доллар.