Курс евро дошёл до 82 рублей

https://static.news.ru/photo/c33beb0c-834e-11ea-adf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Курс евро вечером 20 апреля к закрытию торгов вырос до 81,99 рублей. Он поднялся на 1,62 рубля.

Курс доллара вырос на 1,56 рубля и составил 75,55 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Перед самым закрытием курс евро поднимался до 82,03 рубля и достиг своего максимума с 15 апреля. Рынок нефти вечером 20 апреля падал на 7,7% и составил $25,92 за баррель сорта Brent.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.