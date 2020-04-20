Курс евро дошёл до 82 рублей

Курс евро вечером 20 апреля к закрытию торгов вырос до 81,99 рублей. Он поднялся на 1,62 рубля.
Курс доллара вырос на 1,56 рубля и составил 75,55 рубля. Об этом
Перед самым закрытием курс евро поднимался до 82,03 рубля и достиг своего максимума с 15 апреля. Рынок нефти вечером 20 апреля падал на 7,7% и составил $25,92 за баррель сорта Brent.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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