Курс евро дошёл до 82 рублей

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия готова перейти к торговле топливом по принципу take or pay («бери или плати»). С учётом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take...