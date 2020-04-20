Дмитрий Медведев объяснил минусовые цены фьючерсов на нефть

https://static.news.ru/photo/da94f684-834b-11ea-876e-fa163e074e61_660.jpgДмитрий МедведевФото: MIT Russia/Global Look Press
Обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Россия готова перейти к
Дмитрий МедведевMIT Russia/Global Look Press
торговле топливом по принципу take or pay («бери или плати»).
С учётом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнёрами, — написал бывший президент РФ на своей странице в Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63, следует из данных площадки.