Дмитрий Медведев объяснил минусовые цены фьючерсов на нефть

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Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.

Не считаем возможным принимать решения, существенно облегчающие условия ведения бизнеса поставщикам продуктов, но при этом ухудшающие эти же условия для организаций торговли. <...> В непростых условиях пандемии нам особенно важно...