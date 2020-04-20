Экономика

Дмитрий Медведев объяснил минусовые цены фьючерсов на нефть

00:14, 21 апреля 2020 12
Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: MIT Russia/Global Look Press

Обвал фьючерсов на нефть напоминает картельный сговор. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия готова перейти к

Дмитрий МедведевДмитрий МедведевMIT Russia/Global Look Press
 торговле топливом по принципу take or pay («бери или плати»).

С учётом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнёрами, — написал бывший президент РФ на своей странице в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63, следует из данных площадки.

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