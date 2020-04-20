Торги на нефть WTI завершились на отрицательной отметке

https://static.news.ru/photo/d35fa090-8340-11ea-a80e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%.

К закрытию биржи они оценивались в минус $37,63, следует из данных площадки.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.