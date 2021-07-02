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Кремль: Путин не планирует встреч с лидерами ОПЕК+

13:17, 02 июля 2021
Фото: EPA/MOHAMED MESSARA/ТАСС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина пока нет планов по контактам с зарубежными коллегами на фоне отсутствия консенсуса между странами ОПЕК+. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что работа ведётся по линии вице-премьера России Александра Новака. На вопрос о возможных опасениях Москвы в отношении развала сделки ОПЕК+ представитель Кремля затруднился ответить.

Воздержусь от каких-либо комментариев, — сказал Песков.

Напомним, страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса, которое состоялось 1 июня.

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+.

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