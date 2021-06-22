Путин не будет встречаться с руководством Саудовской Аравии перед ОПЕК+

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля пояснил , что необходимость в диалоге на высшем уровне сейчас отсутствует. Он также добавил, что курирующий данное направление вице-премьер страны Александр Новак находится в постоянном контакте по этому поводу со своими визави.

Контакты носят постоянный и весьма конструктивный характер. И сейчас пока нет необходимости в диалоге на высшем уровне, в каком-то оперативном, — произнёс Песков.

Ранее страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса, которое состоялось 1 июня.