Страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по добыче нефти

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Страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса. Об этом говорится в коммюнике.

Никаких изменений пока нет. Прежние параметры сделки сохраняются. Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу чёрного золота в июле. Следующее заседание пройдёт 1 июля. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения консультаций и тщательного мониторинга ситуации на рынке.

На заседании ОПЕК, которое прошло 1 июня, планировали обсудить вопросы поставок и определения дальнейшей нефтяной политики, а также перспективы возвращения Ирана на рынок. Эксперты сразу сказали, что ОПЕК примет решение об увеличении добычи нефти в июле. Оптимизм на рынке сырья связали с восстановлением спроса на топливо, которое происходит на фоне снятия коронавирусных ограничений.

В 2021 году средняя цена на нефть составит $55–60 за баррель. Так считает руководитель аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов. По его словам, в ближайшие месяцы восстановление мирового спроса в результате улучшения экономической ситуации будет опережать темпы роста предложения.