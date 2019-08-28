https://static.news.ru/photo/be4ad180-c986-11e9-911f-fa163e074e61_660.jpgБобруйский склад хранения нефтепродуктовФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Белоруссия впервые рассматривает возможность покупки американской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов. Таким образом в республике намерены диверсифицировать поставки и снизить зависимость от России, сообщили некоторые СМИ. В Кремле уверены: волноваться не о чем.
Обсуждение Белоруссией закупок нефти в США является вопросом экономической целесообразности. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сравнил ситуацию с поставками газа.
Можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счёт поставок трубного газа [из России], который в более долгой перспективе оказывается дешевле и выгоднее, — цитирует Пескова РИА Новости.
Он подчеркнул, что «каждая страна сама принимает решение» по соответствующим вопросам.
Ранее News.ru писал, что на восточной границе Белоруссии в 2021 году может появиться новая точка контроля нефти. Это связано с поставками загрязнённого продукта, который весной 2019 года на время парализовал работу нескольких нефтепроводов в разных странах.