Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Национальный институт статистики Болгарии выяснил, что число иностранных туристов за июль 2019 года снизилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего «расстроил» турпоток из РФ — «поредел» на 15,7%.

Всего в июле 2019-го республику посетили около 115 тысяч жителей РФ. Исследователи также сообщили, что 60,1% путешественников, отдохнувших в стране, являются гражданами Евросоюза, что на 5,2% меньше, чем годом ранее,...