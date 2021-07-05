Кремль: консультации ОПЕК+ продолжатся до достижения консенсуса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультации по линии ОПЕК+ будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. Об этом сообщает ТАСС.
При этом представитель Кремля
Напомним, страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса, которое состоялось 1 июня.
Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+.