Кремль: консультации ОПЕК+ продолжатся до достижения консенсуса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультации по линии ОПЕК+ будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. Об этом сообщает ТАСС.

При этом представитель Кремля не стал высказываться по поводу самого хода этих консультаций. Он пояснил, что работа в этой области продолжается и она не может вестись в публичном формате.

Напомним, страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса, которое состоялось 1 июня.

Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+.