Котировки акций Tesla впервые поднялись выше $2 тысяч

https://static.news.ru/photo/70e2cd4a-e32e-11ea-8306-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Стоимость акций американской компании Tesla Илона Маска впервые поднялись выше $2 тысяч.

В соответствии с данными Нью-Йоркской фондовой биржи, котировки акций увеличились на 7%. Они достигли на короткий промежуток времени отметки чуть выше $2 тысяч ($2 003,00) за одну акцию, сообщает ТАСС.

По данным Business Insider, капитализация компании Tesla ($372 млрд) обогнала сеть американской розничной торговли Walmart (около $371 млрд).

1 июля (2020 года. — NEWS.ru) стоимость одной ценной бумаги Tesla возросла на 4%, составив почти $1120. Из-за этого рыночная капитализация предприятия приблизилась к $210 млрд, а 3 июля — к $224,5 млрд. Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota, — передаёт ТАСС.

Отмечается, что в 2019 году стоимость одной акции компании Tesla не была выше $260.

Как писал NEWS.ru ранее, компания Tesla выплатит $2 млрд Илону Маску. Причиной для такого решения стало превышение средней рыночной капитализации организации порога в $150 миллиардов за полгода.