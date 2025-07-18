Совкомбанк начали распродавать по кусочкам через «Авито» Акционер Совкомбанка Клюкин выставил на «Авито» пакет акций за 17 млрд

Миноритарный акционер Совкомбанка Михаил Клюкин выставил на продажу 5% акций через площадку «Авито». Стоимость пакета он оценивает более чем в 17 млрд рублей. Сделка потребует согласования с советом директоров банка, так как действует акционерное соглашение.

Предлагаются к прямой продаже акции МКАО «Совко Капитал Партнepc» (бенефициарный акционер ПАО «Совкомбанк») в размере около 7% от общего числа акций, что составляет в пересчетe долю около 5% от общего числа акций ПAO «Совкомбанк», — сказано в объявлении.

Представитель продавца уточнил, что объявление на «Авито» нацелено на привлечение максимально широкого круга потенциальных покупателей. Такое же уведомление направлено и действующим акционерам банка. По его словам, приоритет — найти одного покупателя на весь пакет, поскольку крупная доля имеет более высокую ценность. Финальная стоимость сделки будет определена в ходе переговоров.

Совкомбанк входит в список ключевых банков России. Его акции обращаются на Московской Бирже, где на торгах в четверг, 17 июля, цена одной бумаги составляла 16,7 рубля.

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