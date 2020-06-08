Комитеты Госдумы дадут свои предложения по восстановлению экономики

https://static.news.ru/photo/939870c8-a99b-11ea-b553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политические фракции и профильные комитеты Госдумы до конца недели представят свои предложения по общенациональному плану восстановления экономики. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На заседании Госдумы РФ Володин отметил, что кабмин по поручению президента готовит общенациональный план по восстановлению экономики. В его формировании будут также принимать участие депутаты, поскольку этот план затрагивает интересы граждан.

Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства и договорились, что профильные комитеты, фракции свои предложения [в план по восстановлению экономики] внесут в правительство, что будет сделано в течение этой недели, — заявил Володин, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле чётко фиксируют последствия пандемии для граждан и экономики. По его словам, трудности, которые сейчас испытывают россияне, являются последствиями пандемической ситуации, которая также влияет на экономическую сферу.

NEWS.ru писал, что двухлетний план по восстановлению экономики обойдётся федеральному бюджету в 5 трлн рублей.