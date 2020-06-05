В Кремле заявили, что следят за влиянием пандемии на граждан и экономику

https://static.news.ru/photo/bbda45be-a71d-11ea-a4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле чётко фиксируют последствия пандемии коронавируса для граждан и экономики. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле ситуацию в стране более напряжённой, чем раньше.

Пресс-секретарь подчеркнул, что те проблемы, которые россияне сейчас испытывают, являются последствиями пандемической ситуации. Она также влияет и на экономическую сферу.

Кроме того, Пескову также задали вопрос, знают ли в Кремле об исследовании социологов по поводу возможных протестов в России. Он ответил, что пока они «не имели возможности ознакомиться с этими материалами», пишет РИА Новости.

Ранее Песков ответил на вопрос журналистов, планирует ли российский лидер обратиться к народу до или после голосования по поправкам в главный закон страны. По его мнению, президент Владимир Путин обратится к гражданам в том случае, если сочтёт это необходимым.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в ближайшее время доработать проект плана восстановления экономики страны. Он также пообещал, что правительство страны продолжит работу по выработке новых решений о поддержке пострадавших от пандемии коронавируса отраслей и предприятий малого и среднего бизнеса.

Как сообщал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в 5 трлн рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.