Казахстан призвал смягчить ограничения по сделке ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/2f08ce2c-330d-11eb-aa19-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPECSecretariat/facebook.com

Власти Казахстана предлагают обсудить смягчение ограничений сделки ОПЕК+ и готовы к дискуссиям по поводу своей позиции, рассказал журналистам источник в правительстве республики. Ряд заседаний ОПЕК+ состоятся 30 ноября и 1 декабря 2020 года. По итогам мероприятий должны принять решение, увеличить ли добычу нефти альянсом почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года.

Казахстан высказал свою позицию: предложил рассмотреть смягчение ограничений. Речь же там идёт о том, чтобы продлить текущие ограничения, а республика предложила смягчить, но в целом страна не против сделки, намерений выйти — нет, готова обсуждать эту позицию с партнёрами, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Цены на нефть рухнули в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель. Ситуация на рынке обусловлена пандемией коронавируса, которая привела к резкому ограничению авиаперелётов и других перевозок. Цены на нефть начали подниматься после заключения новой сделки ОПЕК и ослабления карантина.

Нынешние разногласия ОПЕК+ нельзя сравнивать с тем, что было в марте 2020 года, ситуация является рабочей, рассказал 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представители Багдада не будут просить для Ирака особых условий в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи углеводородов, заявил министр нефти страны Ихсан Абдель Джабер.

По словам иракских политиков, данное решение было принято исходя из опасений, что послабления для отдельных участников сделки могут ударить по ценам на сырьё на мировом рынке. Сделка ОПЕК+ вступила в силу в мае 2020 года. В рамках договорённостей сейчас страны — участницы соглашения ограничили добычу чёрного золота лимитом в 7,7 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Таким образом он ответил на вопрос о прогнозе по стоимости сырья и сохранении тенденции к её колебаниям.