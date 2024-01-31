Картошка и свекла: ждать ли дефицита из-за ограничений поставок семян в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Правительство России выпустило постановление об ограничении поставок в Россию семян для самой разной продукции из недружественных стран. В этот перечень вошли картошка, кукуруза, свекла, семечки подсолнечника и другие товары. Возможен ли в стране дефицит этой продукции и поднимутся ли из-за новых мер цены, расскажет NEWS.ru.

Какие квоты вводит Россия

С середины февраля вводятся временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. 27 января правительство РФ подписало постановление об этом, которое опубликовано на его сайте.

Ограничения продлятся до конца 2024 года. Они коснутся семян картофеля (16 тыс. тонн), ячменя пивоваренного семенного (0,6 тыс. тонн), кукурузы (но не всей, а с индексом спелости более 300, — 5 тыс. тонн), семян рапса для посева гибридных (2 тыс. тонн), различных видов семян подсолнечника (7,5 тыс. тонн), гибридных семян сахарной свеклы (2 тыс. тонн).

Общий объем зерна, которое таким образом будут ввозить по квотам, составляет 33,1 тыс. тонн. То есть больше этого количества до конца года ввезти будет нельзя. Квоты, как отмечается на сайте правительства, рассчитаны Минсельхозом «исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что еще и до какого момента могут ввести ограничения в будущем

В постановлении уточняется, что оно может быть продлено до 31 декабря 2025 года. И в нем, пока без установления квот (но они могут быть введены в будущем), также упомянуты:

пшеница и меслин семенные;

рожь семенная;

ячмень семенной (за исключением ячменя пивоваренного семенного);

кукуруза семенная (за исключением кукурузы с индексом спелости (ФАО) более 300, в том числе восковидной);

соевые бобы семенные;

семена рапса для посева (за исключением гибридных семян);

семена подсолнечника для посева (за исключением семян подсолнечника для посева гибридных, в том числе высокоолеиновых);

семена сахарной свеклы (за исключением семян сахарной свеклы гибридных).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как это повлияет на аграрный рынок России

Гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с NEWS.ru отметил, что сомневается в сильном влиянии этой меры на развитие агропромышленного комплекса в России.

«Если бы полностью был введен запрет семян той или иной культуры, тогда да, можно было бы ожидать существенных последствий. Но в документе идет речь только об ограничении поставок из недружественных стран. При этом мы понимаем, что реэкспорт как работал, так и продолжает работать. Напрямую по большому счету в Европе сейчас никто не закупает [семена и многие другие товары]», — сказал Федяков.

Для поставок в Россию, продолжает аналитик, используют либо посредников на Ближнем Востоке (например, в Турции) или в СНГ (например, в Казахстане). Либо россияне создают компании и регистрируют их в других государствах, чтобы они закупали продукцию и перепродавали ее в Россию. «Другой вопрос, если со стороны недружественных стран будут введены ограничения на экспорт в Россию [и ее посредникам]. Тут последствия могли бы быть куда более ощутимыми и негативными», — считает Федяков.

Вырастут ли цены на картошку, кукурузу, свеклу и семечки

Как считают эксперты, новые меры не смогут положительно повлиять на цены в России, потому что из-за квот и других факторов растут риски, транзакционные издержки и затраты на логистику у российских компаний.

Кроме того, добавляет Федяков, производители российских продуктов часто используют такие события как повод изменить ценники. Он не исключает, что через полгода-год оптовые цены как минимум на часть картошки, кукурузы, семечек подсолнечника и сахарной свеклы поднимут на 10–15%.

«И если пока цены сдерживает импортная продукция, [создавая конкуренцию российской], то со временем этого импорта становится все меньше. Поэтому российская продукция становится по некоторым позициям безальтернативна», — резюмирует Федяков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие продукты Россия перестала закупать ранее

Еще с 2014 года принимаются указы президента России и постановления правительства, которые ограничивают ввоз в Россию ряда сельскохозяйственной продукции из стран, вводивших санкции. Их действие также регулярно продлевается. В результате до конца 2024 года к ввозу в Россию из США, стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Канады, Австралии, Черногории, Албании, Украины запрещены следующие товары:

свиньи живые (за исключением чистопородных племенных животных);

свинина (свежая, охлажденная или замороженная);

мясо крупного рогатого скота (свежее, охлажденное и замороженное);

пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции);

мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое;

живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического (Salmo salar), мальков форели (Salmo trutta), мальков форели (Oncorhynchus mykiss), мальков камбалы-тюрбо (Psetta maxima), мальков лаврака обыкновенного (Dicentrarchus labrax), мальков гибрида африканского клариевого сома (Clarias gariepinus и Heterobranchus longifilis), стекловидных личинок европейского речного угря (Anguilla anguilla), живой декоративной рыбы);

рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (за исключением молоди (спата) устриц, молоди (спата) мидий, молоди белоногой креветки (Litopenaeus vannamei), племенных улиток виноградных (Helix pomatia) и племенных улиток садовых (Helix aspersa));

молоко и молочная продукция (за исключением специализированного безлактозного молока и соответствующей молочной продукции для диетического питания, а также сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов);

овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева, нута для посева, чечевицы для посева и еще ряда позиций);

колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе;

готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы;

соль;

фрукты и орехи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Есть еще ряд позиций, но это — основные. В то же время стоит отметить, что Россия практикует параллельный импорт продукции брендов из недружественных стран, чтобы сохранить поставки не только различных технологий, но и, например, зарубежного элитного алкоголя.

Читайте также:

Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов

Яйца, бананы, сладости: какие продукты больше всего подорожают к лету

Власти вновь пытаются сбить цены на яйца: сколько будут стоить в 2024 году