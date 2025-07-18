Проще простого, а выглядит — на миллион! Карпаччо из свеклы с голубым сыром

Проще простого, а выглядит — на миллион! Карпаччо из свеклы с голубым сыром

Карпаччо из свеклы с голубым сыром — изысканно и просто! Это блюдо — настоящий праздник для гурманов! Нежная сладость свеклы, пикантность голубого сыра и хруст кедровых орехов создают потрясающую гармонию вкусов. А выглядит — как шедевр из ресторана!

300 г свеклы отвариваем до мягкости (около 40 минут) или запекаем в фольге — так вкус будет более концентрированным. Охлаждаем и нарезаем тончайшими ломтиками (можно использовать овощечистку). Выкладываем на тарелку веером, слегка сбрызгиваем 0,5 ч. л. белого бальзамического уксуса.

30 г руколы рвем руками и распределяем поверх свеклы. 40 г голубого сыра крошим пальцами — небрежность здесь только добавит шарма. Подсушиваем на сухой сковороде 1 ст. л. кедровых орехов до золотистого цвета.

Поливаем 1 ст. л. оливкового масла, добавляем морскую соль и свежемолотый перец по вкусу. Точечно наносим 1 ч. л. бальзамического крема — он станет вкусным акцентом.

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