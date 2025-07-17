Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 02:15

Эти ошибки в июле провоцируют гниль и губят урожай картошки на корню

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти ошибки в июле провоцируют гниль, приводят к мельчанию клубней, ухудшению их вкуса и лежкости зимой и даже могут погубить урожай картошки на корню.

В разгар лета картофель особенно уязвим, и главная ошибка — обильный полив в жару, который приводит к загниванию клубней и провоцирует грибковые болезни. Ни в коем случае нельзя окучивать кусты в сухую погоду — это травмирует корни и стебли, нарушая рост клубней.

Опасная ошибка — скашивать ботву раньше времени (до естественного увядания), лишая растение возможности накопить питательные вещества в клубнях. Нельзя допускать перегрева почвы — мульчируйте междурядья соломой или скошенной травой, иначе клубни «запекутся». Запрещается сажать картофель на одном месте несколько лет подряд — это истощает почву и приводит к вырождению сорта.

Игнорирование колорадского жука и фитофторы в июле–августе гарантированно погубит до 70% урожая. Для хорошего урожая в июле достаточно умеренного полива (раз в 7–10 дней), калийных подкормок (зола 1 стакан/м²) и защиты от вредителей!

Ранее стало известно, чего категорически нельзя делать с горохом в июле.

картошка
советы
дачи
урожай
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил, что дрон ВСУ врезался в жилой дом в Воронеже
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 июля, грибки, полынь и злаки
Футбол без границ: как оформить Fan ID без посещения МФЦ
Система ПВО сбила дроны ВСУ, летевшие на Москву
Стало известно о пострадавших из-за падения дрона ВСУ в Смоленской области
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
В Госдуме объяснили, будут ли штрафовать за использование VPN
Созвучный с Зеленским бренд опроверг слухи о спонсировании ВСУ
Стало известно, какое наследство оставил режиссер Юрий Мороз
Алибасов взялся за старое несмотря на здоровье. На кого он променял «На-На»
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение
Украинские беспилотники попытались атаковать Воронеж
Приметы и запреты 17 июля: прогнозы на урожай и погоду в день Андрея Наливы
Эскадрилью дронов ВСУ сбили над Брянской и Орловской областями
Стилист Влад Лисовец назвал три главных модных тренда лета
Рэп о Путине, борьба с раком, новая операция: как живет Николай Дроздов
Секрет в зернах горчицы — мариную огурцы по-польски
Мэр Львова предложил обменять пленных украинцев на останки советских воинов
Мариную за час: салат из огурцов с луком без заморочек
Силы ПВО сбили рой дронов ВСУ над регионами России
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.