Эти ошибки в июле провоцируют гниль и губят урожай картошки на корню

Эти ошибки в июле провоцируют гниль и губят урожай картошки на корню

Эти ошибки в июле провоцируют гниль, приводят к мельчанию клубней, ухудшению их вкуса и лежкости зимой и даже могут погубить урожай картошки на корню.

В разгар лета картофель особенно уязвим, и главная ошибка — обильный полив в жару, который приводит к загниванию клубней и провоцирует грибковые болезни. Ни в коем случае нельзя окучивать кусты в сухую погоду — это травмирует корни и стебли, нарушая рост клубней.

Опасная ошибка — скашивать ботву раньше времени (до естественного увядания), лишая растение возможности накопить питательные вещества в клубнях. Нельзя допускать перегрева почвы — мульчируйте междурядья соломой или скошенной травой, иначе клубни «запекутся». Запрещается сажать картофель на одном месте несколько лет подряд — это истощает почву и приводит к вырождению сорта.

Игнорирование колорадского жука и фитофторы в июле–августе гарантированно погубит до 70% урожая. Для хорошего урожая в июле достаточно умеренного полива (раз в 7–10 дней), калийных подкормок (зола 1 стакан/м²) и защиты от вредителей!

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