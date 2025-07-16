Дома только картошка и яйца? Картофельные розы в омлете в формах для кекса

Дома только картошка и яйца? Картофельные розы в омлете в формах для кекса

Дома только картошка и яйца? Картофельные розы в омлете в формах для кекса! Эти нежные и хрустящие картофельные розы станут украшением любого стола. Простая техника приготовления позволяет создать настоящее кулинарное чудо из обычного картофеля. Запеченные розочки получаются золотистыми снаружи и мягкими внутри — идеальный гарнир или самостоятельная закуска.

Ингредиенты

Картофель — 500 г

Масло, соль и специи по вкусу

Яйцо — 2 шт.

Молоко — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Нарежьте картофель тонкими слайсами. Можно использовать нож или овощечистку. Приготовьте соляной раствор (1/2 ч. л. соли на стакан воды), замочите в нем картофельные слайсы на 20 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Формочки для запекания кексов смажьте маслом. Достаньте картофель из воды, промокните бумажным полотенцем. Выкладывайте ломтики внахлест, формируя длинные полоски. Скручивайте полоски в розочки, укладывая в подготовленные формы. Сбрызните розы растительным маслом, при желании добавьте специи. Запекайте до золотистой корочки. Вытащите и залейте каждую розу смесью взбитого яйца и молока, и еще поставьте в духовку, пока яйцо не будет готово.

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