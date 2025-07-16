Рулетики из огурца, ветчины и творога! Вкуснейшая закуска за 10 минут

Рулетики из огурца, ветчины и творога! Вкуснейшая закуска за 10 минут

Рулетики из огурца, ветчины и творога! Вкуснейшая закуска за 10 минут! Лёгкие, освежающие и невероятно простые — эти огуречные рулетики станут вашей любимой летней закуской. Подавайте их на пикнике, фуршете или как полезный перекус — они всегда пользуются спросом.

Ингредиенты

Огурцы свежие — 200 г

Ветчина тонкими слайсами — 200 г

Творог жирный — 200 г

Чеснок по вкусу

Йогурт греческий — 50 г

Укроп свежий — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Огурцы нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки. Тщательно перемешайте творог с йогуртом и чесноком до кремообразной консистенции. Добавьте мелко рубленный укроп и соль со специями по вкусу. На огуречные полоски выложите по ломтику ветчины и сверху творожную начинку. Аккуратно сверните огуречные рулетики, закрепите шпажкой.

Эти миниатюрные рулетики — воплощение летней свежести!

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