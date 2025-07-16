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16 июля 2025 в 15:00

Рулетики из огурца, ветчины и творога! Вкуснейшая закуска за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из огурца, ветчины и творога! Вкуснейшая закуска за 10 минут! Лёгкие, освежающие и невероятно простые — эти огуречные рулетики станут вашей любимой летней закуской. Подавайте их на пикнике, фуршете или как полезный перекус — они всегда пользуются спросом.

Ингредиенты

  • Огурцы свежие — 200 г
  • Ветчина тонкими слайсами — 200 г
  • Творог жирный — 200 г
  • Чеснок по вкусу
  • Йогурт греческий — 50 г
  • Укроп свежий — по вкусу
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте длинными тонкими полосками с помощью овощечистки. Тщательно перемешайте творог с йогуртом и чесноком до кремообразной консистенции. Добавьте мелко рубленный укроп и соль со специями по вкусу.
  2. На огуречные полоски выложите по ломтику ветчины и сверху творожную начинку. Аккуратно сверните огуречные рулетики, закрепите шпажкой.

Эти миниатюрные рулетики — воплощение летней свежести!

Ранее мы готовили вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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