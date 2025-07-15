Яичная закуска «Розовые мухоморы»! Украшение стола из обычных продуктов! Эта оригинальная закуска превращает простые вареные яйца в изысканное украшение стола. После маринования в свекольном соке яйца приобретают не только внешний вид маринованных грибов, но и нежный пикантный вкус. Идеальный вариант для детского праздника, фуршета или необычного завтрака.
Ингредиенты
- Яйца куриные — 10 шт.
- Свекла свежая — 1 шт. среднего размера
- Сыр — 50 г
- Чеснок — по вкусу
- Йогурт греческий — 50 г
- Огурец — 2 шт.
- Уксус столовый 9% — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л. без горки
- Соль — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Яйца варите вкрутую 10 минут, охладите, очистите. Разрежьте пополам и выньте желтки. Свеклу натрите на мелкой терке, отожмите через марлю (должно получиться около 50 мл сока). В глубокой миске смешайте свекольный сок, уксус, сахар и соль до полного растворения.
- Подготовленные яйца полностью погрузите в маринад. Оставьте при комнатной температуре на 30–40 минут, периодически переворачивая. Тем временем смешайте желтки, сыр, чеснок и йогурт. И огурцы нарежьте на шайбы — это будут ножки.
- Достаньте яйца, промокните салфеткой. Начините каждую половинку начинкой и установите на ножки из огурцов. Для «мухоморного» эффекта сделайте точки из майонеза или сметаны.
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