Яичная закуска «Розовые мухоморы»! Украшение стола из обычных продуктов! Эта оригинальная закуска превращает простые вареные яйца в изысканное украшение стола. После маринования в свекольном соке яйца приобретают не только внешний вид маринованных грибов, но и нежный пикантный вкус. Идеальный вариант для детского праздника, фуршета или необычного завтрака.

Ингредиенты

Яйца куриные — 10 шт.

Свекла свежая — 1 шт. среднего размера

Сыр — 50 г

Чеснок — по вкусу

Йогурт греческий — 50 г

Огурец — 2 шт.

Уксус столовый 9% — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л. без горки

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

Яйца варите вкрутую 10 минут, охладите, очистите. Разрежьте пополам и выньте желтки. Свеклу натрите на мелкой терке, отожмите через марлю (должно получиться около 50 мл сока). В глубокой миске смешайте свекольный сок, уксус, сахар и соль до полного растворения. Подготовленные яйца полностью погрузите в маринад. Оставьте при комнатной температуре на 30–40 минут, периодически переворачивая. Тем временем смешайте желтки, сыр, чеснок и йогурт. И огурцы нарежьте на шайбы — это будут ножки. Достаньте яйца, промокните салфеткой. Начините каждую половинку начинкой и установите на ножки из огурцов. Для «мухоморного» эффекта сделайте точки из майонеза или сметаны.

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