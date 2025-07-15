Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 10:15

Яичная закуска «Розовые мухоморы»! Украшение стола из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичная закуска «Розовые мухоморы»! Украшение стола из обычных продуктов! Эта оригинальная закуска превращает простые вареные яйца в изысканное украшение стола. После маринования в свекольном соке яйца приобретают не только внешний вид маринованных грибов, но и нежный пикантный вкус. Идеальный вариант для детского праздника, фуршета или необычного завтрака.

Ингредиенты

  • Яйца куриные — 10 шт.
  • Свекла свежая — 1 шт. среднего размера
  • Сыр — 50 г
  • Чеснок — по вкусу
  • Йогурт греческий — 50 г
  • Огурец — 2 шт.
  • Уксус столовый 9% — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л. без горки
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Яйца варите вкрутую 10 минут, охладите, очистите. Разрежьте пополам и выньте желтки. Свеклу натрите на мелкой терке, отожмите через марлю (должно получиться около 50 мл сока). В глубокой миске смешайте свекольный сок, уксус, сахар и соль до полного растворения.
  2. Подготовленные яйца полностью погрузите в маринад. Оставьте при комнатной температуре на 30–40 минут, периодически переворачивая. Тем временем смешайте желтки, сыр, чеснок и йогурт. И огурцы нарежьте на шайбы — это будут ножки.
  3. Достаньте яйца, промокните салфеткой. Начините каждую половинку начинкой и установите на ножки из огурцов. Для «мухоморного» эффекта сделайте точки из майонеза или сметаны.

Ранее мы готовили вкусные тарталетки с салями и черри! Чумовая закуска за считаные минуты.

яйца
огурец
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США указали на глупость Зеленского из-за сложностей ВСУ на поле боя
Ситуация в Курской области утром 15 июля: бунт нацбатов, массовые потери
Горящие после атаки дронов на Воронеж машины попали на видео
В России раскритиковали резкий рост цен на свеклу
Трамп назвал лучшего футболиста в истории
В США раскрыли негативные для Трампа последствия его пошлин против России
Расстрел педофила из арбалета попал на видео
Белая книга обороны Японии смягчила риторику в отношении России
Удары по Украине сегодня, 15 июля: какие объекты поражены, потери ВСУ
«Спасибо за честь»: помогавший ВС РФ в ДНР американец стал россиянином
В российском регионе запретили публиковать информацию об атаках ВСУ
«Дочка» VK будет отвечать за развитие национального мессенджера в России
Стало известно, какое наказание грозит иноагенту Быкову в России
Свободных номеров в Геленджике осталось меньше 30%
Погода в Москве во вторник, 15 июля: наступает аномальное похолодание?
Россиянка получила ранения в результате удара дрона ВСУ
Трамп предсказал, кто победит в конфликте на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
Химик перечислила первые симптомы отравления хлором
Белая книга обороны Японии в 2025 году пополнилась данными о России
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности
Власть

Путин напомнил о скандале с американской делегацией 30-летней давности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.