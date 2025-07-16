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16 июля 2025 в 20:39

Изголодавшиеся по отдыху вынудили «Аэрофлот» добавить рейс в Геленджик

«Аэрофлот» начнет летать в Геленджик трижды в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» добавит третий ежедневный рейс в город-курорт Геленджик с 8 августа по 12 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика. Там указали, что причиной стал высокий спрос среди российских туристов.

С 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября — три рейса в сутки, с 13 октября по 25 октября — два рейса в сутки, — подчеркнули там.

Билеты в экономкласс на первый рейс в Геленджик 18 июля уже полностью выкуплены, в продаже остались только места в бизнес-классе. Однако на другие даты по-прежнему доступны билеты всех категорий.

Кроме того, с 7 августа авиакомпания S7 Airlines возобновит регулярные рейсы из Новосибирска в Геленджик, а с 8 августа — из Москвы. Из аэропорта Новосибирска самолеты будут летать два раза в неделю: по понедельникам и четвергам до конца августа, а с сентября — по вторникам и пятницам. Рейсы из Москвы будут выполняться из аэропорта Домодедово четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Тем временем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что количество забронированных номеров в отелях Геленджика достигло 70%. Он отметил, что город-курорт становится одним из лидеров по уровню бронирований.

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