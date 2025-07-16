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16 июля 2025 в 20:55

Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой

Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой Обязательно закройте! Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт удивит балансом сладковатой пикантности и нежной кислинки. Кабачки сохранят упругость даже после длительного хранения.

Подготовьте 1,5 кг молодых кабачков: нарежьте брусочками толщиной 2 см. Уложите плотно в простерилизованные банки, добавив 4 зубчика чеснока и 1 стручок чили на литровую емкость. Для маринада вскипятите 1 л воды, 100 мл яблочного уксуса, 3 ст. л. меда, 2 ст. л. соли и специи (лавровый лист, гвоздика). Залейте кабачки кипящим маринадом, следя, чтобы жидкость покрыла овощи полностью. Накройте банки крышками, укутайте пледом на 12 часов. Утром проверьте уровень рассола — при необходимости долейте кипятком. Закатайте банки и храните в прохладе. Через 3 недели дегустируйте: мед смягчит остроту чили, а чеснок добавит насыщенности.

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Оксана Головина
О. Головина
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