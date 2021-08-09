КамАЗ остановил выпуск грузовиков

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КамАЗ приостановил выпуск грузовых автомобилей с 9 по 22 августа включительно. Это произошло из-за планового корпоративного отпуска, сообщает РИА Новости.

В основном ушли в отпуск сборочные и часть вспомогательных производств. Заготовительные, ремонтные и обслуживающие подразделения продолжают работать, — сказал агентству представитель автогиганта.

КамАЗ является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России. В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% — до 32,7 тысячи грузовиков.

Ранее сообщалось, что в Баку на российско-азербайджанской деловой встрече ПАО «КамАЗ» и Гянджинский автомобильный завод подписали важное соглашение — меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на расширение производства автомобилей КамАЗ на платформе завода в Азербайджане.

Баку рассчитывает на сотрудничество с российской стороной для обновления автомобильного парка в республике, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия.