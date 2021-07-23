«КАМАЗ» идёт в ход: на дорогах Азербайджана станет больше российских машин

В Баку на российско-азербайджанской деловой встрече ПАО «КАМАЗ» и Гянджинский автомобильный завод подписали важное соглашение — меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на расширение производства автомобилей «КАМАЗ» на платформе завода в Азербайджане.

Баку рассчитывает на сотрудничество с российской стороной для обновления автомобильного парка в республике, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия.

Стороны договорились также о создании совместной лизинговой компании для предложения грузовых автомобилей «КАМАЗ» и прицепной техники в лизинг конечным потребителям Азербайджана.

В рамках работ по восстановлению освобождённых территорий в Карабахе планируется отстроить примерно тысячу километров дорог, восстанавливается железная дорога, планируется создание сразу трёх аэропортов, отметил Набиев. В связи с этим грузопоток в республике сильно вырастет. Всё это идёт на пользу не только региону, но и российско-азербайджанским отношениям.

Ильхам Алиев и Владимир Путин kremlin.ru

Кроме того, в скором времени откроются новые транспортные коридоры, которые свяжут Азербайджан, Иран, Турцию и Россию, что упрочит мир и стабильность в регионе. В свою очередь, это повысит спрос на автотранспорт, а российские производители получат хорошую возможность показать свою продукцию на дорогах Азербайджана.

В пресс-службе ПАО «КАМАЗ» NEWS.ru пояснили, что сотрудничество с Азербайджаном имеет многолетнюю историю. Автомобили, которые собирают в Гяндже, по качеству соответствуют всей остальной продукции предприятия.

Мы давно сотрудничаем с Гянджинским автомобильным заводом. Мы поставляем свои машинные комплекты, а там уже идёт сборка автомобилей. Это продолжение нашего сотрудничества, начавшегося в 2015 году. Все наши автомобили отличаются соответствующим качеством, у нас общие требования для всех машин. Автомобили, которые производятся в Гяндже, эксплуатируются в Азербайджане, и нареканий по ним нет. Они такие же, как и везде, — сказали в пресс-службе «КАМАЗа».

Экономические отношения РФ и Азербайджана активно расширяются. Партнёрство и взаимовыручку скрепили соглашениями на самом верху. Так, президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев на встрече в Москве 20 июля подчеркнули важность сотрудничества в экономической сфере.

В ходе переговоров глава российского государства отметил, что создаётся смешанная группа, которая будет работать по разными направлениям. В их числе — промышленность, транспорт и инфраструктура.

Как рассказал NEWS.ru экономист Андрей Колганов, это является доказательством позитивных шагов для российской экономики.

Какие плюсы, понятно — расширение сбыта нашей продукции за рубежом, поскольку речь идёт о сборке наших комплектующих, продвижение бренда российского производителя в ближнее зарубежье, а также укрепление конкурентных позиций на рынке. Это хорошая коммерческая практика, — сказал эксперт.

Со своей стороны старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт клуба «Валдай» Станислав Притчин отметил в разговоре с NEWS.ru, что существует формат форума международного сотрудничества, который собирает ежегодно, поочерёдно в России и Азербайджане, огромное количество предпринимателей.

Они ищут и рассматривают точки интересов, где есть возможность для совместных проектов. Но ключевой вопрос — это восстановление освобожденных территорий. Там огромное количество проектов, — сказал Притчин.

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По его словам, когда российские компании будут получать подряды на восстановление инфраструктуры, реализацию проектов или же будут рассматривать перспективные проекты для их осуществления на освобождённых территориях, это уже будет совершенно новый этап развития российско-азербайджанских отношений.

Ждём таких новостей. Они в этом плане будут самыми прорывными, — рассказал старший научный сотрудник.

Азербайджан и Россия сейчас активно развивают отношения в области информационных технологий и производства вакцин. За первые полгода вырос товарооборот после падения в 2020-м более чем на 10%. В общем объёме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России в январе-феврале 2021 года пришлось 15,1%. По итогам 2020-го торговый оборот составил порядка $2,6 млрд. Так, по транспортному коридору «Север — Юг» транспортировалось на 20% больше грузов, чем в прошлом году. Активно расширяется сотрудничество в сфере безопасности, торговой политики на нефтяных рынках, а также в транспортно-транзитных отношениях.