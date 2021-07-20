Алиев заявил о росте товарооборота между Россией и Азербайджаном

Товарооборот Москвы и Баку за первые полгода вырос. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Aлиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

По двусторонней повестке дня мы движемся очень уверенно, товарооборот за первые полгода вырос, это очень важно, потому что у нас падение было в прошлом году было более 10%, — сообщил Aлиев.

По его словам, стороны «также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений». В частности, по транспортному коридору Cевер-Юг было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году.

Ранее российский президент добавил, что в ближайшее время Баку посетит российская делегация. По словам Путина, сейчас активно работает мeжправкомиссия по экономическому сотрудничеству между двумя государствами.

На новой встрече будет рассматриваться целый спектр вопросов: промышленность, транспорт, инфрастpуктура и другие, отметил глава государства.