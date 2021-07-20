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Песков раскрыл подробности встречи Путина и Алиева

21:34, 20 июля 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Подробности встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, российско-азербайджанские переговоры в настоящий момент завершены.

Встреча состоялась вечером во вторник, 20 июля. Владимир Путин принял азербайджанского коллегу в Кремле. Общение длилось около двух часов. Лидеры двух стран обсудили вопросы экономического сотрудничества, борьбу с коронавирусом, совместное производство вакцин и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Владимир Путин поздравил собеседника с праздником Курбан-байрам.

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