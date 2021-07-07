Шуша, часть 2: этот город снился нам во снах

Побывав в Шуше, мы не могли не пообщаться с местными жителями, тем более что многие из них жили здесь до начала боевых действий во время первой карабахской войны. Теперь же люди могут вернуться в родной город. Но есть и сложности — их дома разрушены, инфраструктуру только начинают восстанавливать. Однако за всеми процессами теперь следит администрация Шуши.

Одним из первых наших собеседников стал профессор, доктор политических наук Эльчин Ахмедов, который, будучи студентом, был вынужден покинуть город и обосноваться в Баку.

Я здесь родился и жил до 8 мая 1992 года. Потом все шушинцы были вынуждены покинуть родной город, я тоже уехал. Окончил Бакинский государственный университет с отличием, исторический факультет, потом защищал диссертацию профессора, доктора политических наук, — поделился с NEWS.ru Ахмедов.

Эльчин Ахмедов Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор носил с собой альбом старых фотографий. На одних он маленький мальчик, бегающий по местным улочкам, потом довольно серьёзный ученик местной школы, далее первокурсник в компании таких же студентов. Чёрно-белые снимки добавляют некоторый оттенок прошлого, однако, глядя в глаза Эльчину, становится ясно, насколько сложны были для него, как и для любого другого азербайджанца, перемены, связанные с оккупацией.

Я отсюда уехал после средней школы. Как и все шушинцы, мы тоже покинули родной очаг. До оккупации число азербайджанцев, которые здесь родились, составляло 24 тысячи человек. Сейчас в 56 районах Азербайджана живут около 37 тысяч человек, и это всё беженцы, — говорит Ахмедов.

Как и все, он скучал по городу. Профессор за годы изгнания написал около 20 книг, а также статьи о периоде оккупации.

Другой шушинец, Сайдан Гасымов, не смог сдержать слёз радости от возвращения в родной город.

Я житель Шуши, мы находимся тут после долгих лет отсутствия. Впечатления словами не могу выразить. Представьте себе, что вы возвращаетесь. Конечно, не тот город, не тот дом, но нас радует то, что мы у себя на родине. Дом мой целый, но в ужасном состоянии, — сказал собеседник NEWS.ru.

Сайдан Гасымов Сергей Булкин/NEWS.ru

В дальнейшем Гасымов планирует обосноваться здесь.

Как разрешат — сразу будем возвращаться. Я скучал по городу, словами не могу передать эти чувства. Сейчас облегчение в душе, — отметил он.

Вспоминая военные действия 90-х годов, Сайдан рассказал, что в то время работал в телецентре.

Я был инженером. Когда события начались в 1988 году, начали камнями бросаться, потом в 1991-м уже пошла настоящая война. И я решил как воин-афганец взять оружие в руки и защищать свой город. Создали здесь местный батальон, я там был начальником связи. Но в 1992 году я покинул Шушу. Нам пришлось уйти, силы были неравны, — вспоминает он.

Говоря о заключённом трёхстороннем мире, Сайдан рассказал, что радость от этого соглашения хранится в сердце каждого азербайджанца.

Я очень рад, что это случилось. Война — это гибель людей, трагедия. Хорошо, что боевые действия остановились, — отметил он.

Как бывший военный Сайдан оценил итоги освободительной шушинской операции.

Иногда конкретный человек говорит, что сильный. Они (армяне. — NEWS.ru) столько лет копали траншеи, вложили много [сил], но не знали, что азербайджанская армия не та, что была в 1992 году. Командование другое, всё шло к победе. Мы не сидели сложа руки, и когда всё это началось, для них это была неожиданность. Главное, что все стремились к победе, никто не боялся, шли только вперёд. В нашей армии не было ни одного дезертира, — рассказал нам местный житель.

Другой шушинец, полковник в отставке Орхан Каримов, сообщил NEWS.ru, что в 1992 году был командиром роты в городе.

Орхан Каримов Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда Шушу взяли армяне, то с их стороны была техника, а у нас ничего не было. До вечера 8 мая мы держали город, но потом не могли. Не было ни помощи, ни техники, — рассказал он.

Каримов сыграл довольно большую роль во взятии Шуши осенью 2020 года. Он был проводником азербайджанских военных. Несмотря на возраст, Орхан водил освободительный отряд по городу, не думая об усталости. Каждую улицу он помнил и знал как родную.

Когда я вошёл, то даже не чувствовал, что в Шуше, потому что шли бои, выстрелы. Я только как старый военный мог сделать так, чтобы ребята, которые со мной вошли, остались в живых. Когда шли бои, то думаешь только о том, чтобы остаться в живых. На второй день от души плакал, не мог себя сдерживать, — рассказал нам Орхан, не сдерживая слёз.

Между тем сколько военных было задействовано в операции по освобождению Шуши, до сих пор остаётся секретом. Но NEWS.ru удалось поговорить и с солдатами, и с участниками освобождения города. Один из военных, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, каким было сопротивление армянской стороны.

Так себе. Они бежали, боялись смерти. Они же знали, что эти все районы освобождают наши войска, — поделился он.

Военный также сказал, что для всех азербайджанцев важно присутствие в регионе российских миротворцев.

Они взаимодействуют, чтобы обе нации помирились. Если здесь не будет русских, то проблем будет много, — считает собеседник.

NEWS.ru также удалось пообщаться с участниками освобождения города. Как рассказали нам военные, основные позиции азербайджанских сил сконцентрировались в ущелье перед Шушей. При этом как таковых трудностей с возвратом земель не было.

Мы готовились, изучали противника, технически были подготовлены и добились поставленных целей. Несмотря на то что было огромное количество техники, основным был вопрос внутреннего настроя. Дух азербайджанских солдат смог противостоять технике. У противника были и танки, и БМП, и другая артиллерия. Они не ожидали, что наши войска будут форсировать Шушу с таких труднодоступных мест, — рассказал NEWS.ru офицер азербайджанской армии, участвовавший в боевых действиях.

Армяне не ожидали, что будет наступление. Они фактически оказались в окружении. Бежали, стараясь не вовлекаться в уличные перестрелки, делятся впечатлениями военные.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru также пообщался с одной из семей, которая уже обосновалась в историческом центре Шуши рядом с рынком. В прежние годы здесь был родник посреди улицы, важный для всех жителей, который был уничтожен оккупационной администрацией.

Меня зовут Ильхама. После переселения мы жили в Тертере. Шушу я покинула, когда была ребёнком. Сейчас мы тут находимся около 20 дней. Для нас всё прекрасно. Нам ничего не надо, мы рады, что вернулись сюда, этого достаточно. Вода есть, электричество есть, пекарня, магазины. Мы на родине, — поделилась с нами местная жительница.

NEWS.ru находится в рабочей поездке по Карабаху по приглашению МИД Азербайджана вместе с российскими и зарубежными журналистами. Мы продолжаем цикл материалов, повествующих об изменениях, происходящих в регионе сейчас.

Над материалом также работали Артём Афонский и Марина Ягодкина.