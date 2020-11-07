Азербайджан выиграл вторую войну в Карабахе

Азербайджанские войска взяли под контроль Шушу — второй по величине населённый пункт в Карабахе, имеющий крайне важное стратегическое и символическое значение.

Неспроста 29 октября президент самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Аратюнян, неохотно признавая продвижение Азербайджана к Шуше, напоминал местную поговорку: «Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил, что войска Азербайджана взяли под контроль стратегически важный город Шуша в Карабахе.

С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населённых пунктов, — сказал Алиев в обращении к нации, которое транслировал гостелеканал АЗТВ .

Минобороны Армении традиционно опровергло заявления азербайджанской стороны, однако фактически признало, что бои идут не за город, а «в городе».

Дмитрий Петромарковский/ТАСС

Шуша находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван. Однако, в отличие от Степанакерта, который только при советской власти получил городской статус, Шуша ведёт свою историю с XVIII века, когда город с его крепостными стенами был воздвигнут в 1750 году Панах-али Ханом для охраны Карабахского ханства (по данным Большого энциклопедического словаря и Института географии РАН). На момент распада СССР около 90% жителей населённого пункта были азербайджанцами. Кроме того, Шуша — родина многих видных советских и российских деятелей культуры.

Шуша — родина азербайджанского и советского композитора, дирижёра и драматурга Узеира Гаджибекова wikimedia.org

Взятие города, особенно в условиях приближающейся зимы, осложняющих снабжение Вооружённых сил Азербайджана в зоне конфликта, было связано с множеством проблем. Гористая местность, в которой продвижение бронетехники затруднено, давала армянской стороне надежду на успешную оборону. Многие эксперты, в том числе, российские, отмечали, что смена сезонов может негативно сказаться на боеспособности ВС Азербайджана и даже вовсе прервать контрнаступление. Однако, как отметил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко, азербайджанское руководство и армия проявили волю к победе.

Взятие города означает перелом в военной кампании, поскольку продемонстрировало реальную динамику боевых действий в регионе. Армянская сторона традиционно неохотно признавала любое продвижение азербайджанских войск вглубь Карабаха (и, соответственно, своё отступление), и многие военные эксперты отмечали, что штурм Шуши будет сложной задачей, поскольку потребует «как минимум одной мотострелковой бригады со средствами усиления», действующей в ущельях и окружающих лесистых горах, и второй — для удержания города.

After going around the main defensive lines, the Azerbaijani army has liberated Shusha and the village of Qarabali in NW of the strategic town.



With this loss, Armenia is facing the biggest setback since the beginning of the operation.



Map v @CatismaGundemi @CatismaAr pic.twitter.com/xmTbZ3lMSG — Ãmer Ãzkizilcik (@OmerOzkizilcik) November 8, 2020

Однако охват населённого пункта и его штурм произошли в считаные дни — к 4 ноября азербайджанцам удалось взять прочный контроль над горами южнее Шуши и дороги от города в сторону Лачина, а в ночь на 5 ноября спецназ ВС Азербайджана достиг трассы и вышел непосредственно к скале, на которой стоит населённый пункт. При этом последние дни Азербайджан не использовал свои козыри — артиллерию и ударные беспилотники. Дроны, как известно, не только обеспечивали ему огневое, но и медийное превосходство — от их ударов армии НКР и Армении понесли огромные потери в бронетехнике, средствах ПВО и другой тяжёлой технике, а объективные средства визуального контроля аппаратов давали картинку в высоком разрешении, подтверждая официальные заявления Баку.

ankaramasasi.com

Контроль Шуши — это фактически контроль и Лачинского коридора, а значит, группировка войск НКР и Армении оказывается отсечена от снабжения. Не случайно в Сети уже появились видеокадры того, как армяне пытаются покинуть Степанакерт: местные жители опасаются, что Ереван не пойдёт на переговоры о выводе войск, которые неоднократно предлагали в Баку, и город станет ареной сражения.

Определённую истерию нагнетают и пропагандистские ресурсы Армении, разыгрывая религиозную карту. Однако Азербайджан считается светским государством, даже учитывая тот факт, что более 90% его жителей идентифицируют себя как мусульмане. Баку подчёркивает терпимость ко всем конфессиям, в том числе христианским. В 1998 году была реконструирована Бакинская и Прикаспийская епархия Русской православной церкви, и с тех пор, как утверждают православные источники , она плодотворно взаимодействует с властями, в том числе в области восстановления и реставрации храмов.

В беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко отметил, что после падения Шуши, очевидно, не за горами и взятие Степанакерта: это вопрос считаных дней.

Сейчас достигнута очень важная, если так можно выразиться, духовная цель войны. Но дальше начинается самый запутанный, политический этап. Как воспримет поражение армянская сторона? Возобладают ли там силы, готовящиеся к реваншу, подразумевающему полномасштабную войну с участием третьих сторон, или те, кто занимает здравую позицию по Карабаху? На самом деле в Армении многие понимают, что пора перестать держать страну заложницей спекулятивных манипуляций транснациональных олигархов и их лоббистов. Взятие Шуши — крайне серьёзное событие, которое полностью поменяет геополитические расклады и которое доказало, что ставка на «заморозку» была ошибочной. Максим Шевченко журналист журналист

До взятия Шуши между Ереваном и Баку могли быть варианты переговоров, но теперь для этого у армянской стороны довольно слабые аргументы, и даже о создании пресловутой буферной зоны уже не может идти речи.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов отметил для NEWS.ru, что взятие Азербайджаном контроля над Шушей — знаковое событие, однако Ереван упустил возможность найти компромисс, даже тот, о котором говорили не только в Баку, но и в Москве.

Сценарий со сдачей Арменией семи районов уже актуален. Сейчас остается лишь одна опция — вести Азербайджану наступление по единому фронту — на Лачин и Степанакерт. Армения, скорее всего, продолжит бои, чтобы её действия не выглядели окончательной капитуляцией. Ереван упустил шанс, о котором говорили в Москве — вывести войска из семи районов с последующим вводом миротворцем, надо было торговаться, а не рассказывать о террористах и прочем. Исходя из хода событий, у Армении не осталось сил на контрнаступление, поскольку их надо было задействовать раньше. Развитие событие — это, конечно, поражение для Пашиняна. Не исключено, что события в самой Армении будут развиваться в сторону усиления ему оппозиции. Хотя понятно, что «освободившись» от проблемы Карабаха у Армении появляются возможности для нормализации отношений с региональными игроками и использования транспортной логистики, но это вопрос, который действующая власть уже не сможет решить. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)