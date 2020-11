Азербайджан выиграл вторую войну в Карабахе

Неспроста 29 октября президент самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Араик Аратюнян, неохотно признавая продвижение Азербайджана к Шуше, напоминал местную поговорку: «Кто контролирует Шушу, тот контролирует Карабах».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил, что войска Азербайджана взяли под контроль стратегически важный город Шуша в Карабахе.

Минобороны Армении традиционно опровергло заявления азербайджанской стороны, однако фактически признало, что бои идут не за город, а «в городе».

Шуша находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван. Однако, в отличие от Степанакерта, который только при советской власти получил городской статус, Шуша ведёт свою историю с XVIII века, когда город с его крепостными стенами был воздвигнут в 1750 году Панах-али Ханом для охраны Карабахского ханства (по данным Большого энциклопедического словаря и Института географии РАН). На момент распада СССР около 90% жителей населённого пункта были азербайджанцами. Кроме того, Шуша — родина многих видных советских и российских деятелей культуры.

Взятие города, особенно в условиях приближающейся зимы, осложняющих снабжение Вооружённых сил Азербайджана в зоне конфликта, было связано с множеством проблем. Гористая местность, в которой продвижение бронетехники затруднено, давала армянской стороне надежду на успешную оборону. Многие эксперты, в том числе, российские, отмечали, что смена сезонов может негативно сказаться на боеспособности ВС Азербайджана и даже вовсе прервать контрнаступление. Однако, как отметил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Шевченко, азербайджанское руководство и армия проявили волю к победе.

Взятие города означает перелом в военной кампании, поскольку продемонстрировало реальную динамику боевых действий в регионе. Армянская сторона традиционно неохотно признавала любое продвижение азербайджанских войск вглубь Карабаха (и, соответственно, своё отступление), и многие военные эксперты отмечали, что штурм Шуши будет сложной задачей, поскольку потребует «как минимум одной мотострелковой бригады со средствами усиления», действующей в ущельях и окружающих лесистых горах, и второй — для удержания города.