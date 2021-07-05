Шуша, часть 1: город возвращающихся надежд

Шуша, которая долгие годы была культурной столицей Азербайджана и оставалась таковой в сердцах каждого азербайджанца, а также излюбленным курортным местом, куда съезжались люди со всего СССР, стала наконец возвращаться к своим истокам. Увы, но, как и в других районах Карабаха, многие памятники исторического наследия, в том числе и знаменитая Шушинская крепость, за последние десятилетия были разрушены.

После возвращения города, имеющего для всех азербайджанцев огромную значимость, местные власти приступили к активному восстановлению Шуши. Так, в кратчайшие сроки удалось отремонтировать гостиницы, заменить кладку, сохранив историческую основу Шушинской крепости. Кстати, именно туда, по свидетельствам местных жителей, и попали запущенные армянскими военными ракеты комплекса «Искандер». Однако благодаря общим усилиям уже сейчас удалось практически полностью восстановить визитную карточку города, хотя работы по техническому укреплению крепости ещё ведутся — процесс облицовки стен продолжается. Во время войны осенью 2020 года она стала объектом, за который шли ожесточённые бои. Однако спецназ Азербайджана смог отбить крепость и закрепиться там.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если совсем недалеко отъехать от Шуши, то взору предстает Ханкенди (Степанакерт), расположенный в буферной зоне под контролем российских миротворцев, следящих за порядком в регионе. Общение журналистов и фотосъёмка с ними запрещена.

Мечети, школы, рынок, Дом культуры — всё это было разрушено за годы оккупации в Шуше. Часть объектов сейчас представляют из себя лишь воспоминания, которыми жители, жившие тут ещё до начала первой карабахской войны, охотно делятся по фотографиям. Многие сохранили чёрно-белые снимки процветающего города, который не знал несчастий, принесённых сюда войной.

Сергей Булкин/NEWS.ru

То, что не было разрушено, к сожалению, пришло в запустение. Один из немногих многоэтажных домов города, которые пробовали достроить армянские власти, начал возводиться ещё в советские годы, однако всё, что удалось сделать, — достроить пару этажей и немного застеклить здание, крыши же у дома нет до сих пор. Судя по всему, «восстанавливалось» бы оно ещё не одно десятилетие.

Те же дома, что остались в черте города, по словам местной администрации, не смогут быть пригодными для дальнейшего проживания. Несмотря на то что туда постепенно возвращаются азербайджанцы, им пришлось столкнуться с выбитыми стёклами и обугленными потолками. Но, как обещают в администрации Шуши, на месте пострадавших от войны зданий будут построены новые — они и откроют двери для тех, кто вынужден был покинуть город в начале 90-х. Построить новое жильё, как заявляют власти, легко. Намного сложнее восстановить исторические объекты.

Но уже сейчас в здания постепенно заселяются люди. Важно отметить, что азербайджанцы, которые уже обосновались там, имеют все документы, указывающие на то, что их родственники или же они сами ранее жили в Шуше.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в городе спокойно. Ездят современные машины скорой помощи, работают супермаркеты, принимающие банковские карты, дефицита каких-либо продуктов нет. Люди уже живут обычной жизнью. Но главное, на лице каждого человека — не передаваемая словами радость от возможности вернуться к истокам, к тому месту, откуда они были изгнаны во время войны.

Ещё одним важным объектом Шуши является армянский собор Святого Христа Всеспасителя. Он был повреждён во время вооружённого конфликта 2020 года. Причём, как говорят военные, в церковь в одно и то же место попало с небольшой временной разницей сразу два снаряда, что бывает, по их словам, «один раз на миллион». Сейчас же собор в строительных лесах — как внутри, так и снаружи. Главное, что объект будет восстановлен в первозданном виде, никаких изменений вносить не планируется.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе здесь побывал президент Азербайджана Ильхам Алиев, после чего было принято решение о восстановлении исторического места. Всё это говорит о том, что азербайджанские власти открыты к сотрудничеству, и в дальнейшем не исключено, что для восстановительных консультаций могут пригласить представителей Армянской апостольской церкви.

Ведь история помнит, как ещё в 2010 году католикос всех армян Гарегин II, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также председатель Духовного управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде подписали в Баку заявление о поддержке усилий, направленных на мирное урегулирование карабахского конфликта. Тогда же католикос посетил церковь Святого Григория Просветителя в столице Азербайджана. Но для таких шагов должна иметь место не только религиозная, но и политическая воля Еревана, чего, впрочем, пока сделано не было.

Продолжение следует...

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru