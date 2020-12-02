Минюст Азербайджана заявил о своей юрисдикции над городом Степанакертом

https://static.news.ru/photo/82f63a64-3548-11eb-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Город Ханкенди (Степанакерт) относится к юрисдикции Карабахского регионального управления юстиции — министерство

Город Степанакерт (Ханкенди) относится к юрисдикции Карабахского регионального управления министерства юстиции Азербайджана. Такое заявление сделал замначальника главного контрольного управления ведомства Субхи Кязимов.

Кязимов добавил, что в созданное недавно управление также входят Шушинский, Зангиланский, Ходжавендский, Ходжалинский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский, Джебраильский, Физулинский и Кельбаджарский районы, передаёт ТАСС.

Региональные отделы юстиции в районах, перешедших под контроль Баку после конфликта в Нагорном Карабахе, были созданы 23 ноября. Специально для этого было учреждено Карабахское региональное управление министерства юстиции Азербайджана.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

Ранее руководитель департамента Центра анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАКЭР) Азербайджана Аяз Мусеибов оценил ущерб Армении от боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофея армянской военной техники по минимальным оценкам достигает не менее $3,8 млрд. При этом военные расходы в Армении в 2020 году были согласованы на уровне $716 млн, писал NEWS.ru.