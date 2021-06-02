Эхо первой Карабахской: в Баку начался суд над армянскими боевиками

Главным событием на постсоветском пространстве в 2020 году, безусловно, стала вторая после распада СССР война между Арменией и Азербайджаном — продолжение их давнего конфликта в Нагорном Карабахе. В отличие от первой войны начала 90-х годов, закончившейся поражением Азербайджана, на этот раз победа была на стороне Баку.

Вторая в постсоветской истории война между Арменией и Азербайджаном, продолжавшаяся 44 дня, завершилась в ночь с 9 на 10 ноября подписанием совместного заявления премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

В ходе второй карабахской войны (в Азербайджане её называют Отечественной — NEWS.ru) азербайджанскими военнослужащими был захвачен ряд армянских боевиков, которые согласно материалам, представленным официальными органами страны, подвергали пыткам азербайджанцев в ходе первой карабахской войны.

Ещё 20 мая было утверждено обвинительное заключение по делу и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд. А уже 2 июня, в азербайджанской столице начался судебный процесс, за которым следили не только в Баку и Ереване.

Заседание проходило в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева, были уточнены анкетные данные обвиняемых и потерпевших.

После того, как суд удалился на совещание, уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева встретилась с обвиняемыми, поинтересовалась условиями их содержания и состоянием здоровья.

Во время первой карабахской войны сотни граждан Азербайджана, в том числе дети, женщины и старики, стали жертвами пыток, находясь в армянском плену. В ходе расследования военной прокуратурой уголовного дела, возбуждённого по различным статьям уголовного кодекса в связи с военными преступлениями, преступлениями против мира и человечности, и против населения на оккупированных территориях Азербайджана, совершённых вооружёнными силами Армении и вооружёнными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооружённых группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал гражданина Азербайджана, взятого в заложники 12 июля 1991 года, и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу недалеко от города Ходжалы.

Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, а затем доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей. Следствие также установило, что Мкртчян в разное время избивал и пытал 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, в Шушинской тюрьме и в Ереване, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из частей минобороны. Сам Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими ВС Азербайджана.

Также в результате проведённых следственных действий были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Алеши Арамаисовича Хосровяна, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко пытал пятерых взятых в плен азербайджанцев. Так, в частности, подверг бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов села Мысмина (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого «министра обороны» самопровозглашённой непризнанной республики Самвела Андраниковича Бабаяна. Кроме того, обвиняемый пытал солдат одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана, взятых в плен в 1993-1994 годах, — их содержали под стражей в Шушинской тюрьме — систематически избивал их, держал голодными.

Ранее МИД Армении выступил с заявлением в связи с началом судебного процесса.

Строго осуждаем факт уголовного преследования официального Баку в отношении Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна. Согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям, последние считаются военнопленными, которые должны быть немедленно освобождены после окончания боевых действий, — говорилось в заявлении.

В то же время, по мнению экспертов в Баку, азербайджанская сторона будет всеми средствами добиваться, чтобы задержанные понесли уголовное наказание.

Этот процесс будет долгим, конфликтным... Во-первых, у сторон отсутствует как таковая переговорная инфраструктура, потому что на протяжении 30 лет не было контактов, до сих пор нет дипломатических отношений, нет нормативно-правовой базы, нет личных связей, которые бы способствовали решению этих вопросов, — подчеркнул собеседник NEWS.ru, пожелавший остаться неназванным.

Следующее судебное заседание назначено на 9 июня.